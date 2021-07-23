За сутки 22 июля 2021 в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 446 человек;
- летальных случаев - 21;
- выздоровели - 639 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18411 человек,
- методом ИФА - 7630 человек,
- экспресс-тестами - 14016 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2247419 человек;
- выздоровели - 2183642 лица;
- летальных случаев - 52 811;
проведено ПЦР-тестов - 11239813.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
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