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За сутки 22 июля 2021 в Украине зафиксировано 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 446 человек;
  • летальных случаев - 21;
  • выздоровели - 639 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 18411 человек,
  • методом ИФА - 7630 человек,
  • экспресс-тестами - 14016 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2247419 человек;
  • выздоровели - 2183642 лица;
  • летальных случаев - 52 811;

проведено ПЦР-тестов - 11239813.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
ForUm

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