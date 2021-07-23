НАК «Нафтогаз Украины» надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута.

Об этом сообщил глава НАК Юрий Витренко по итогам визита в Вашингтон, передает Интерфакс-Украина.

«Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу», – сказал он.

По словам Витренко, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время он подчеркнул, что «Нафтогаз» по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода «Северный поток-2» и будет добиваться этого.

Ранее глава НАК отмечал, что при работе «Северного потока-2» «Газпром» сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в четверг заявил, что «Газпром» готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, «исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы», и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».