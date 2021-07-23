В Закарпатской области на железнодорожном переезде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 Киев-Солотвино, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 12:00 на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово. При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия.

Также на место ДТП выехала комиссия Укрзализныци, вызвана Национальная полиция. Пассажиров указанного рейса доставят на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиры обратного рейса поезда Солотвино-Киев дизель-поездом будет доставлены на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

В случае задержки других пассажирских поездов Укрзализныця будет информировать дополнительно.