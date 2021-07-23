также в разделеПроисшествия
В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли двое мужчин 18
В Бердянске из-за обрыва электропроводов погибли два человека 15
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, без потерь 8
Монастырский обещает, что ДТП с пьяной судьей не «замнут» 31
Из-за непогоды в Украине погибли 2 человека 24
Вчера оккупанты трижды режим прекращения огня 15
Подсчитали убытки от паводка на Закарпатье 17
На Прикарпатье столкнулись фура и микроавтобус: 8 пострадавших 9
В Польше упавшая газовая труба убила украинца 13
В зоне ООС на мине подорвался военный 18
На Авдеевском коксохиме произошел пожар 22
В Украине непогода обесточила более 800 населенных пунктов 22
Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен 1 военный 11
По факту аварии на «Ривнеазоте» завели дело 26
В МВД прокомментировали аварию на «Ривнеазот» 22
На РивнеАзот произошла авария 19
Задержали пациента психбольницы, который убил санитара при побеге 16
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 13

В Закарпатской области на железнодорожном переезде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 Киев-Солотвино, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 12:00 на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово. При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия.

Также на место ДТП выехала комиссия Укрзализныци, вызвана Национальная полиция. Пассажиров указанного рейса доставят на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиры обратного рейса поезда Солотвино-Киев дизель-поездом будет доставлены на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

В случае задержки других пассажирских поездов Укрзализныця будет информировать дополнительно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги