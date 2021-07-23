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Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Причины увольнения Кондратюка с должности не указаны.

Новоназначенный Литвиненко до этого занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Напомним, Зеленский назначил Кондратюка председателем СВР 20 июня 2020, освободив от этой должности Евдокимова.
ForUm

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