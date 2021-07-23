также в разделеСпорт
Российское ТВ «вырезало» сборную Украины с Олимпиады 6
Сборная Украины прошла на параде открытия Олимпийских игр 64
Сегодня стартует Олимпиада-2020 14
Назвали спортсменов, которые понесут флаг Украины на открытии Олимпиады 16
Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене 28
Названа дата боя Усик — Джошуа 33
МОК впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр 28
«На Олимпиаду я не поеду»: Украинского гимнаста дисквалифицировали на 4 года 29
Италия выиграла Евро-2020 33
Шевченко может покинуть сборную Украины 52
Сборная Англии вышла в финал Евро-2020 36
Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио 102
Зеленский предложил Литве вместе провести Евробаскет 21
Сборная Италии вышла в финал Евро-2020 25
Сборная Украины заработала на Евро-2020 16 миллионов евро 15
Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины 128
Сборная Украины покинула Евро-2020 поражением от Англии 76
Украинские футболисты получат максимальные премии за Евро-2020 45

В столице Японии в пятницу завершилась официальная церемония открытия летней Олимпиады-2020.

Торжественное событие проходило на 68-тысячном Национальном стадионе Токио, передает Укринформ.

126-й император Японии Нарухито объявил игры XXXII летней Олимпиады открытыми.

Во время финальной эстафеты олимпийского огня пламя над чашей стадиона зажгла 23-летняя теннисистка Наоми Осака.

На Параде наций флаг Украины несли самые опытные участники нашей команды - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Олимпийские игры-2020, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год,  будут проходить до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 тысяч спортсменов из более чем 205-ти стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 157 олимпийцев в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Флаг Украины во время Парада наций несли самые опытные участники нашей команды - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Это будет седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого наши атлеты выступали в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Всего на летних Играх украинцы завоевали 121 медаль (35 золотых, 30 серебряных и 56 бронзовых).

 

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
9
Теги