В столице Японии в пятницу завершилась официальная церемония открытия летней Олимпиады-2020.

Торжественное событие проходило на 68-тысячном Национальном стадионе Токио, передает Укринформ.

126-й император Японии Нарухито объявил игры XXXII летней Олимпиады открытыми.





















































Во время финальной эстафеты олимпийского огня пламя над чашей стадиона зажгла 23-летняя теннисистка Наоми Осака.

На Параде наций флаг Украины несли самые опытные участники нашей команды - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Олимпийские игры-2020, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, будут проходить до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 тысяч спортсменов из более чем 205-ти стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 157 олимпийцев в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Флаг Украины во время Парада наций несли самые опытные участники нашей команды - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Это будет седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого наши атлеты выступали в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Всего на летних Играх украинцы завоевали 121 медаль (35 золотых, 30 серебряных и 56 бронзовых).