Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать Nord Stream 2 в качестве оружия.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Чтобы быть абсолютно четким, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу», - заявил Прайс.

Он подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенному американским законодательством.

«Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия, - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон», - подчеркнул представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по Nord Stream 2 остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионе, прежде всего Украины.

«Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена - ред.), так остается и [сегодня] 22 июля, и так будет в будущем», - подчеркнул Прайс.

Он в очередной раз назвал российский проект «плохой сделкой» для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.

«Со своей стороны, мы продолжим выступать против этого трубопровода», - заверил официальный представитель Государственного департамента США.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».