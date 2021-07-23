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В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр. Старт Олимпиаде был официально дан 23 июля.

На парад стран-участниц вышло 206 команд-участниц, в том числе и украинская сборная.

Флаг Украины несли ветераны украинской сборной: олимпийская чемпионка по стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин, сообщает УНИАН.

На церемонию вышли не все украинские атлеты - многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 24 июля.

Напомним, Олимпиада будет проходить с 23 июля по 8 августа.
ForUm

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