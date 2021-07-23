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Международный Олимпийский комитет исправил карту Украины с отделенным Крымом, обнародованную на официальном сайте, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена», - написал министр в Twitter.

В четверг пользователи заметили, что на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» в нижнем правом углу есть всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone, в котором нарисована карта мира с Крымом, отделенным от Украины границей.
ForUm

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