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Оперативники ГБР разоблачили преступную группировку, которая требовала деньги у раненых на фронте военнослужащих, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.  

Задокументирована системная деятельность группировки по незаконному обогащению на бойцах ООС.

Организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество, и его водителя.

Злоумышленники брали 4000 долларов США за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины и других участников ООС. Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями.

Кроме того, установлены факты подделки документов по инвалидности лиц, которые вообще не были в районе ООС. Деньги, которые выделяло государство таким «раненым», члены преступной группы делили между собой.

Работники ГБР установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды военнослужащими представителям группировки.

Также установлено 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

Проведено 7 обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъято 13 тыс. долларов США, документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

22 июля троих участников организованной преступной группы задержали «на горячем» во время передачи 1 тыс. 500 долларов США.

ГБР сообщил им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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