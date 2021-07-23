«Криминального авторитета» из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения, сообщила пресс-служба полиции.

45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым «смотрящим» по одному из городов Полтавской области.

В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, который за «заслуги» в криминальной среде был назначен «смотрящим» за одним из городов Полтавщины.

Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним «криминальным авторитетом» преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины.