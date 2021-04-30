Оперативники Управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции при содействии облуправления Государственной миграционной службы принудительно выдворили обоих «авторитетов», сообщила пресс-служба полиции.

«Вор в законе» по кличке «Миндия Гальский» незаконно попал в Украину из Российской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей «деятельности» и установить свое преступное влияние.

Его полицейские задержали в Харькове в декабре 2019 года.

42-летнего «криминального авторитета», осужденного в России за совершение особо тяжких преступлений, задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Обоих нарушителей миграционного законодательства по решению суда поместили в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. 29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских «авторитетов» в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.