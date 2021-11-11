Украинские правоохранители вернули в страну происхождение еще одного криминального авторитета из санкционного списка СНБО, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

«33-летний гражданин Азербайджанской Республики попал под санкции, введенные в субъекты повышенного преступного влияния решением Совета Национальной безопасности и обороны Украины. В связи с чем он был принудительно возвращен в страну происхождения, ему на три года запрещен въезд на территорию страны», - говорится в сообщении.

Мужчина входит в семейное окружение одного из «воров в законе». Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность «специализированных» этнических преступных групп на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах.

В начале ноября, несмотря на запрет, «уголовный авторитет» незаконно попал в Украину. Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполиции, они установили его местонахождение и провели меры по его принудительному возвращению.

10 ноября полицейские вместе с Государственной миграционной службой вернули его в Азербайджанскую Республику.