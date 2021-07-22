Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, совершившей ДТП в Киеве, не замнут.

«Вчера «Audi» судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что «дело пытаются замять». Я ответственно заявляю, что «смятой» в этом деле останется только «Audi» после столкновения со столбом!» - написал он в Facebook.

Напомним, в ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов.