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Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Как установили сотрудники СБУ, противоправный механизм организовали две туристические компании Киева. Их сотрудники продавали справки об отрицательном тесте на COVID-19, хотя клиенты даже не сдавали никаких анализов.

Цена одной справки составляла от 1000 до 1200 гривен.

Злоумышленники выдавали фальшивку за подлинную справку одного из столичных медицинских учреждений. Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код.

В ходе обысков по месту работы фигурантов правоохранители изъяли:

  • поддельные справки о прохождении теста на Covid-19 и мокрую печать столичного медучреждения;
  • компьютер и флэш-накопители, содержащие доказательства массовой продажи подделок;
  • денежные средства от продажи фальшивок.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам схемы.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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