Народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция «Голос») подал в Национальную полицию Украины и Офис генерального прокурора заявление о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Нестором Шуфричем (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») в связи с его высказываниями в эфире телеканала «Россия 1» 20 июля.

«В эфире телеканала государства-агрессора «Россия 1» он начал активно заниматься разжиганием национальной розни, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины», - написал он в Facebook.

Юрчишин напомнил, что согласно статье 24 Конституции Украины граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом; не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

«По моему мнению, и я ожидаю соответствующей реакции правоохранительных органов, господин Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар, в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины является уголовно наказуемым деянием», - отметил нардеп.