В межгосударственной жалобе России против Украины в Европейский суд по правам человека нет никакой юридической перспективы, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском – все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России», - сказал Подоляк в комментарии Радио Свобода.

По его словам, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского.

«С каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно будет истерически звучать перечень «обвинений», «доказательств», поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия, в данном случае отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию – уже по дискредитации самого ЕСПЧ. Украина, и это ключевое, точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций», - отметил Подоляк.

Он добавил, что Россия признана Украиной государством-оккупантом, которая контролирует захваченные территории, ответственна полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до грабежа экономического потенциала.

«Кстати, в обосновании «жалобы» России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более семи лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения. Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу - получить выгоду через меры обеспечения. Еще, наверное, никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России», - отметил Подоляк.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину.

Москва в этой жалобе возлагает ответственность на власти Украины «за гибель мирного населения», «подавление свободы слова», «блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова», «политику дискриминации русскоязычного населения» и др. Также Россия возлагает ответственность на Киев за сбитый малазийский Boeing MH17 на Донбассе.

Большинство жалоб в ЕСПЧ подают отдельные лица, группы людей, компании или организации, хотя и отдельные государства также могут подавать жалобы. С момента вступления в силу Конвенции о защите прав человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано около 30 межгосударственных жалоб.