Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя Украине в вину гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

Сообщение о подаче жалобы в четверг размещено на сайте Генеральной прокуратуры РФ, сообщает «Европейская правда».

Это первая межгосударственная жалоба России против Украины в ЕСПЧ. Она подана ​​на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В генпрокуратуре РФ заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений, среди которых «ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми» во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

Другая группа обвинений касается подавления свободы слова и запрета работы СМИ и преследования журналистов, в частности, российских; дискриминации русскоязычного населения и вытеснение использования русского языка из общественной сферы; дискриминации российских компаний и предпринимателей; нападений на дипломатические, консульские и другие представительства РФ в Украине.

Отдельно РФ обвиняет Украину в отказе предоставить необходимую правовую помощь российским следственным органам в расследовании совершенных «преступлений».

Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке», - говорится в сообщении российской генпрокуратуры.