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Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, инфляция в Украине в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

«Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления. В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне», – подчеркнули в НБУ.

Напомним, 22 июля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.
ForUm

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