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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

В первом полугодии 2021 инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов.

В июне 2021 потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельский прогноз Национального банка (9,2%). С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами - ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой - существенное усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г и заметно превысила апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда.

Напомним, 17 июня правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
ForUm

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