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Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

В то же время было решено начать сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Эти инструменты поддержали банковскую систему и экономику Украины во время кризиса, но при восстановлении экономической активности они теряют свою актуальность.

«Их постепенное сворачивание будет способствовать повышению способности Национального банка Украины влиять на инфляционные процессы», - говорится в сообщении.

НБУ в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если существеннее усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшения ожиданий представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.
ForUm

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