Редакція видання «Дзеркало тижня» стала на захист активіста та очільника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, якого запідозрили у шахрайстві та ухиленні від служби. Там стверджують, що не він не прагнув особистого збагачення.

Про це йдеться у заяві редакції.

У ній журналісти пригадали, що Кабмін відхилив кандидатуру обраного на прозорому конкурсі Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки. Тож підозру та обшуки в Шабуніна вони назвали «маркерною подією».

Редакція зазначає, що до Шабуніна «є запитання», а також допускає у ситуації з імовірним отриманням військової зарплати він «вчинив неправильно». Окрім цього, «Дзеркало тижня» пригадало лобіювання главою «ЦПК» кандидатури Рустема Умєрова на посаду міністра оборони, додавши, що це було помилковим рішенням.

«Дзеркало тижня» також наголошує, що усе, що робив Шабунін, не мало на меті власного збагачення.

«Це видно з його способу життя, родини, принципів. Його діяльність завжди була спрямована на благо суспільства. Якщо й були помилки — то у боротьбі за тих, кого він навіть не знав. А не за “своїх”. Тому все, що сьогодні відбувається довкола конкурсу на голову БЕБ, довкола Шабуніна (а ці події невипадково розгортаються паралельно) — про давнє, глибоко приховане бажання кількох змін корумпованої та непрофесійної влади розправитися з тими, кого раніше не могли знищити тільки через наявність діючої зовнішньої підтримки», — йдеться у заяві видання.

Також «Дзеркало тижня» вважає, що зараз українська влада «дозволила собі бути тим, ким вона є насправді — хижаком». Редакція вказує, що влада начебто буде намагатися «звести рахунки з усім, що хоч колись піднімало прапори з написами: “демократія”, “відкритість”, “антикорупція”, “вільні вибори”. І війна стала зручним тлом для реалізації справжніх бажань влади».

Нагадаємо, ДБР вручило підозру Шабуніну в систематичному ухиленні від проходження військової служби й використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними ЦПК, 11 липня слідчі ДБР провели обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна, та в його будинку у Києві.

Як повідомили у ЦПК, обшукавши будинок, правоохоронці вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія, а також планшет і телефони його дітей, яким 10 та 7 років.

Колеги активіста заявили, що зв’язку з активістом немає. Так само вони не можуть зв’язатися зі слідчими, які проводили обшук на Харківщині.

Днями Шабунін розповів, що після критики влади його перевели з місця служби в Харкові до іншої бригади на лінію бойового зіткнення в Харківську область.