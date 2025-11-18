Ієрарх Константинопольского Патріархату хотів узяти на поруки Чернишова, але суд визначив заставу в розмірі майже 52 млн гривень

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова. Альтернативну заставу Чернишову визначили у розмірі 51,6 млн грн, повідомляє ЦПК.

Під час засідання прокурор САП заявив, що є три факти отримання значних сум коштів, зокрема, в офісі злочинної організації, яка контролюється Міндічем.

"Поясніть, яким чином ви опинились в офісі злочинної організації, на квартирі, яка належить родичам зрадника України Деркача? З якою метою ви туди приходили? Який це такий "Інтелектуальний Клуб", в якому ви, службова особа "категорії А", отримували гроші від Цукермана?", - риторично запитав прокурор.

Сам Чернишов звинувачення відкидав: "Вони обговорюють якогось ЧеГевару, який, за даними слідства, якимось чином пов'язаний зі мною. Хочу всім повідомити, що моє прізвище Чернишов. Розладами ідентичності поки що не страждаю. Відношення до ЧеГевари не маю".

Чернишова хотіли взяти на поруки троє осіб, зокрема ієрарх Константинопольского Патріархату, екзарх Вселенського патріарха в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл, в миру - Аніщенко Михайло. Втім, суддя не задовольнив їхнє прохання.

Нагадаємо, Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Детективи задокументували передачу Чернишову та його дружині понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.

Один з цих траншів мав піти на “стройку”. Не виключено, що йдеться про будівництво чотирьох розкішних маєтків у Конча-Заспі, до яких має стосунок Чернишов.

