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Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции одного из городских голов в Кировоградской области, который наладил схему получения взяток за несоздание искусственных препятствий при приватизации земли, сообщает пресс-центр СБУ.

Для сокрытия противоправной деятельности мэр «предлагал» перечислять деньги на подконтрольную коммерческую структуру.

По предварительным данным следствия, чиновник организовал механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей, в том числе предпринимателей. За различные суммы он «гарантировал» содействие в беспрепятственной передачи в частную собственность земли коммунальной собственности для ведения хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали мэра на рабочем месте после перечисления очередной взятки. Ранее был задокументирован факт получения должностным лицом первой части неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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