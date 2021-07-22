В Украине установлен новый рекорд по числу прививок за сутки – 120090 человек вакцинированы против COVID-19 21 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54568 человек.

В течение суток работали:

- 655 мобильных бригад,

- 2280 пунктов прививки;

- 127 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 2843899 человек, из них получили 1 дозу - 2843897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1555859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4399756 прививок.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.