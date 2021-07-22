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По состоянию на 7:00 22 июля на территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, а также падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек. Откачаны около 2 тыс. М3 воды. Повреждено 100 крыш и повалены 90 деревьев. Поваленные деревья разрезаны и убраны. К работам привлекалось 238 человек и 57 ед. техники ГосЧС.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях (Донецкая – 29, Одесская - 23, Кировоградская - 16, Черкасская - 14, Киевская - 5, Николаевская - 5, Днепропетровская - 4 и Луганская - 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 
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