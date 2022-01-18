В Киеве из-за сильного ветра с одного из куполов Софийского собора упал крест.

Об этом сообщили Укринформу в Национальном заповеднике «София Киевская».

«Ночью 14 января в результате сильных порывов ветра с одного из куполов Софийского собора действительно упал крест. В последний раз кресты заменялись в 1978-1979 годах. Советские реставраторы обернули черный металл основы крестов медью, что спровоцировало разрушение», - сообщили в «Софии Киевской».

В заповеднике отметили, что сейчас крест направлен на экспертизу, и в ближайшее время на месте разрушенного установят новый. А все остальные кресты на куполах собора будут дополнительно обследованы, во избежание подобных ситуаций.

Утром 18 января в Украине из-за сильных порывов ветра были обесточены 349 населенных пунктов в 10 областях.