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17 января ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ​​порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), сообщает ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

В Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.
ForUm

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