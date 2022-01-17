17 января ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ​​порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), сообщает ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

В Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.