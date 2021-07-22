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Конгрессмены обратились к Администрации президента США Джо Байдена с призывом изменить дату визита украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Голос Америки.

С 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

«Мне не нравится такое время вообще. Мы отправили письма президенту (Джо Байдену), призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», – рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, конгрессвумен Марси Каптур.

Также выбранную Белым домом дату визита Зеленского раскритиковал сенатор Тед Круз.

«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительно «Северного потока-2». Наверное, просто совпадение», – написал Круз в Twitter.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне
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