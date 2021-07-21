В Офисе президента работают над содержательным наполнением визита Владимира Зеленского в США и ожидают официального приглашения.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле, передает УНИАН.

«Приглашение же идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением», - сказал Никифоров.

В то же время спикер Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Напомним, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.