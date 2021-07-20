Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна. Об этом Радио Свобода сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», - отметил он.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что «сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена».

«Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас», - отметил Кент.