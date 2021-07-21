также в разделеОбщество
Шесть телеканалов нарушили новые нормы закона о языке в первые дни их действия 4
Глава МВД назвал вероятную причину аварии на «Ривнеазоте» 11
В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации 27
СБУ задержала первого в истории Украины «официального пирата» 18
ГБР подозревает чиновников Минспорта и КГГА в присвоении бюджетных средств 15
Госэкоинспекция: Опасного загрязнения воздуха возле «Ривнеазота» не зафиксировано 17
Еще шесть стран ЕС могут открыть границы украинцев 21
Из-за непогоды опаздывает ряд поездов 13
Спасатели предупредили украинцев о сильных дождях 37
В Раде предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах и магазинах 201
В Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19 33
20 июля. Картина дня 16
ГосЧС: Концентрация опасных веществ на территории «Ривнеазота» в норме 26
В Украине на одного официально трудоустроенного – двое неработающих 18
Абсолютное большинство украинцев не одобряют деятельность Кабмина 14
В «Дие» закрыли запись на вакцинацию от COVID-19 21
Реки в Западной Украине выйдут из берегов 22
Названо число больных, которых смогут принять украинские больницы в случае новой вспышки COVID-19 15

До конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Он отметил, что 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. Отныне все категории граждан, независимо от возраста и профессии, могут получить вакцину.

«Вместе с тем для правительства остаются приоритетом такие группы, как медики, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Поскольку именно эти группы в зоне высокого риска и наиболее уязвимы к COVID-19. Им и в дальнейшем будет предоставляться преимущество в вакцинации», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что сейчас в Украине сделано почти 4,3 миллиона прививок: почти 2,8 миллиона украинцев получили первую прививку, 1,5 миллиона - полностью завершили вакцинацию. Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцины.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги