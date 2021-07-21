До конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Он отметил, что 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. Отныне все категории граждан, независимо от возраста и профессии, могут получить вакцину.

«Вместе с тем для правительства остаются приоритетом такие группы, как медики, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Поскольку именно эти группы в зоне высокого риска и наиболее уязвимы к COVID-19. Им и в дальнейшем будет предоставляться преимущество в вакцинации», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что сейчас в Украине сделано почти 4,3 миллиона прививок: почти 2,8 миллиона украинцев получили первую прививку, 1,5 миллиона - полностью завершили вакцинацию. Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцины.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.