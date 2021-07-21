В городе Ривне и в населенных пунктах возле ЧАО «Ривнеазот» превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

«Продолжается проведение экологической экспертизы в связи с аварийной ситуацией на ЧАО «Ривнеазот». Вчера и сегодня осуществляются исследования почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия ЧАО «Ривнеазот», на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Римне (с стороны луцкого кольца)», – написал он.

По словам Малеванного, инспекторы Государственной экологической инспекции Полесского округа с привлечением специалистов отдела инструментально-лабораторного контроля зафиксировали, что поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено.

«Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ Полесского округа были проведено замеры атмосферного воздуха - показатели в рамках допустимых концентраций», – подчеркнул он.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.