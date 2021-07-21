В федеральном суде Нью-Йорка во вторник огласили обвинительное заключение о незаконном лоббировании интересов Объединенных Арабских Эмиратов в США бывшим советником экс-президента Дональда Трампа Томасом Барраком и другими лицами.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Сообщается также об аресте Баррака.

Лоббирование осуществлялось по указанию чиновников ОАЭ путем влияния на тогдашнего кандидата на президентских выборах 2016 года.

В документе фигурируют Баррак и еще три человека, которые «обвиняются в действиях и заговоре как агенты ОАЭ в период с апреля 2016 по апрель 2018 года». Баррак также обвиняется в препятствовании правосудию и многочисленных ложных показаниях, данных агентам федеральных правоохранительных органов.

«Обвиняемые, используя свое положение и влияние в год президентских выборов, вступили в сговор с целью незаконного продвижения и лоббирования интересов Объединенных Арабских Эмиратов, грубо нарушая свое обязательство сообщать генеральному прокурору о своей деятельности и ущемляя право американского народа знать, когда иностранное правительство пытается повлиять на политику нашего правительства и наше общественное мнение», - отметила и. о. прокурора Восточного округа Нью-Йорка Жаклин Касулис.

По ее словам, аресты этих лиц «служат предупреждением тем, кто действует по указанию иностранных правительств..., а также тем, кто пытается ввести следователей в заблуждение относительно своих действий, - о том, что они будут привлечены к ответственности и понесут наказание».

Согласно материалам дела, в период с апреля по ноябрь 2016 года Баррак работал неофициальным советником в кампании кандидата на президентских выборах. В период с ноября 2016-го по январь 2017-го занимал должность председателя инаугурационного комитета президента. Начиная с января 2017 года, Баррак неофициально консультировал государственных чиновников по вопросам, связанным с внешней политикой США на Ближнем Востоке.

Отмечается, что обвиняемые предприняли многочисленные шаги для продвижения интересов ОАЭ. Например, в мае 2016 года Баррак вставил в предвыборную речь кандидата слова, восхваляющие ОАЭ, он также размещал заказные публикации об ОАЭ в СМИ.

После президентских выборов обвиняемые неоднократно по указанию должностных лиц ОАЭ принимали меры по влиянию на внешнеполитические позиции администрации в отношении этой страны.