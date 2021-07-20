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В онлайн-сервисе государственных услуг «Дия» больше не нужно регистрироваться на прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба сервиса. 

«Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцнироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов. Итак, запись через «Дию» больше не нужна», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение всего времени в «Дии» записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, а более 40% уже вакцинировались.

Как ранее сообщал ForUm, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.
ForUm

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