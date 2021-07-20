С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Об этом заявил глава Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

«С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек», - сказал он.