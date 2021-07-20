Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик», сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой «конституции ЛНР».

Во время обыска у задержанного обнаружено «паспорт гражданина ЛНР», а также «регистрационные документы» псевдогосударственного образования. Установлено, что он был «депутатом» так называемых «народного совета» и «парламента союза народных республик Л/ДНР».

Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.