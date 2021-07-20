также в разделеОбщество
Подполковник ВСУ подделал накладных на поставку продуктов в в/ч на 900 тысяч 2
Шойгу не явился по вызову СБУ 8
В обход санкций: Литовскую фирму заподозрили в поставках немецких фильтров в Крым 16
РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 10
Финляндия открывается для вакцинированных украинцев 8
Убийство «Сармата»: стрелок получил 11 лет тюрьмы, других - оправдали 22
Объявлен конкурс для участия в новой украинской антарктической экспедиции 11
На Харьковщине задержали экс-депутата «Л/ДНР» 12
Минцифры планирует закупить ноутбуки 60 тысячам учителей 9
В Минздраве пояснили, как правильно использовать вакцину Moderna 18
Завтра в Украине стартует пятый этап COVID-вакцинации 34
В Украине объявлено штормовое предупреждение 27
Экс-министр здравоохранения: Лекарств от коронавируса еще не существует 19
МинВОТ: В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды 21
В Украине зафиксировано 598 новых случаев COVID-19 27
В Минздраве рассказали, когда Украина получит тесты для выявления штамма «Дельта» 13
19 июля. Картина дня 16
Минздрав предлагает отправлять прибывших в Украину невакцинированных на самоизоляцию 13

Польское правительство на следующей неделе может перепродать до 4 миллионов доз вакцин против коронавируса Украине и балканским странам.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Польша заказала 100 млн доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились.

Польша хочет продать препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Однако страна не собирается продавать однодозовую вакцину Johnson&Johnson. Она наиболее проста в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Польша хочет продать как препараты AstraZeneca, так и вакцины Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.

«В настоящее время у нас на складе - примерно 5 млн доз вакцин. Для нас самое главное - это вакцинировать общество, но мы можем продать до 4 млн доз, учитывая ближайшие поставки вакцин в Польшу», - говорит руководитель Агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.

О готовности покупать вакцины сообщили 26 стран, спрос есть на 40 млн доз.

В то же время Польша не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов, поскольку это запрещено соглашением Европейской комиссии, которая вела переговоры о поставке в страны ЕС.

Поэтому Польша будет перепродавать вакцины по цене, которую заплатила. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.

В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 было проведено более 32,8 миллиона прививок. Более 16,3 миллиона человек полностью вакцинированы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги