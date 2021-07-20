В Киеве за минувшие сутки обнаружили 228 больных коронавирусом, 4 человека умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«228 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Четыре человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 959», - сообщил Кличко.

Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 87 лет, 102 мужчин в возрасте от 18 до 81 года. А также 2 девочки 1 и 17 лет и 1 мальчик возрастом 1 год.

В больницы столицы госпитализировали 74 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 203 человека. В общем коронавирус преодолели 207 750 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 50, в Подольском - 37 и в Днепровском районе - 35 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.