За сутки 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели - 540 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 21459 человек, методом ИФА - 8387, экспресс-тестами - 12565 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2245275 человек, выздоровели – 2181925, летальных случаев - 52 756, проведено 11182527 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Напомним, за сутки 18 июля 2021 в Украине было зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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