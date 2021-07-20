также в разделеОбщество
В Минздраве рассказали, когда Украина получит тесты для выявления штамма «Дельта» 6
19 июля. Картина дня 15
Минздрав предлагает отправлять прибывших в Украину невакцинированных на самоизоляцию 12
Латвия и Эстония открыли границы для туристов из Украины 18
МВД планируют разделить на несколько инстанций 92
Финляндия ожидает более полутысячи заробитчан на сбор лесных ягод 16
Омбудсмен назвал незаконным требование носить школьную форму 10
Во время первого экзамена по владению госязыком произошел технический сбой 13
Министр инфраструктуры рассказал о судьбе его бизнеса 14
Ляшко: С вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу 14
ГБР проверит решение Верховного Суда по Тупицкому 17
В нападении на замглавы АРМА подозревают трех человек 17
Защита Януковича требует доказать наличие у ОГП приказа о применении оружия в феврале 2014 года 19
Чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по украинскому 21
В 15 областях Украины объявили штормовое предупреждение 154
Напавшим на пограничников в Сумской области грозит до 15 лет тюрьмы 44
В оккупированном Крыму побит очередной рекорд по случаям COVID-19 37
Прививка вакциной Moderna даст возможность получить международный сертификат 20

За сутки 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 279 человек, летальных случаев – 25,  выздоровели - 540 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 21459 человек, методом ИФА - 8387, экспресс-тестами - 12565 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2245275 человек, выздоровели – 2181925, летальных случаев - 52 756, проведено 11182527 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Напомним, за сутки 18 июля 2021 в Украине было зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
4
Теги