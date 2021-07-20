В мире по состоянию на утро 20 июля зафиксировали 191 719 374 случая заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности зарегистрирована 4 112 801 смерть, выздоровели 174 578 463 человека.
С начала новых суток зафиксирован 25 131 новый случай, погибли 243 человека.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35 018 600), Индия (31 174 322) и Бразилия (19 391 845).
Украина - 18-я в списке по количеству случаев заболевания COVID-19.
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