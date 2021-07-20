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В мире по состоянию на утро 20 июля зафиксировали 191 719 374 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности зарегистрирована 4 112 801 смерть, выздоровели 174 578 463 человека.

С начала новых суток зафиксирован 25 131 новый случай, погибли 243 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (35 018 600), Индия (31 174 322) и Бразилия (19 391 845).

Украина - 18-я в списке по количеству случаев заболевания COVID-19.

 
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