Во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой, сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

«Сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Нацкомиссии обращают внимание, что сложившаяся ситуация не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

Напомним, 16 июля 2021 года вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам госязыка, который необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

В тот же день стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, сами экзамены стартовали 19 июля 2021 года.

Экзаменационная работа будет состоять из четырех частей: «Культура речи» (24 тестовые задания), «Чтение» (20 тестовых заданий), «Письмо» (1 задания открытого типа), «Говорение» (2 задания открытого типа).