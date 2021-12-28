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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ривненский Верес. Причина - нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, зафиксированном после матча 17-го тура УПЛ Верес - Динамо. Решению КГК УАФ обжалованию не подлежит, сообщила пресс-служба клуба.

«Отныне и дальше представители народного клуба Верес будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского», - отмечается в сообщении.

Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

Напомним, ранее во время итогового интервью информационной службе свое видение по этому вопросу выразил также президент НК Верес Иван Надеин.

«Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке», - сказал Надеин.
ForUm

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