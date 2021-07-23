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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал представителей Украины на Олимпиаде во время официальных выступлений использовать украинский язык.

«Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня - это укрепление нашей государственности в мире», - отмечается на странице уполномоченного.

Креминь отметил, что накануне поездки нашей сборной на Олимпиаду в Токио он встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом. «Мы рассуждали о важности и необходимости соблюдения языковой дипломатии в спорте», - сообщил он.

По мнению омбудсмена, было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском.

«Приятно, что сами спортсмены обратили внимание на языковой вопрос. Появилось понимание и осознание его важности. Растет число тех, кто свой спортивный путь не представляет без украинского языка», - отметил Креминь.

«Олимпиады в мире, несмотря на в основном классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего», - подчеркнул уполномоченный.
ForUm

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