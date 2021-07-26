Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что в первые дни действия новых требований закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Об этом говорится в заявлении Нацсовета о первой неделе с начала действия новых норм закона о языке.

«Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощенно, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потере доходов... Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», - говорится в заявлении.

В Нацсовете считают, что вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель – сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально.

«Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны собственника», - добавили в Нацсовете.

В ведомстве отметили, что наиболее возмутительным является тот факт, что умышленное нарушение закона происходит с пониманием отсутствия инструментов для наказания за такие нарушения.

В Нацсовете призвали усовершенствовать законодательство, а также «наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и, что самое важное, - до системы государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, в программу мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - по выработке целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка».

Регулятор призывает вещателей четко придерживаться действующего законодательства, а также приложить все практические усилия, чтобы «украинский язык занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества».

19 июля канал «1+1» показал русскоязычный сериал «Сваты» в украинском дубляже, но уже через два дня, в частности, народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий обратил внимание на то, что сериал снова транслируется на русском.

С 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, на языке распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы на иностранном языке должны дублироваться или озвучиваться на государственном языке.