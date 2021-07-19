Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз разрешит въезд в ЕС лиц, привитых против коронавируса вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24», передает Украинская правда.
«В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, – ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин, – ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по ковидному сертификату», - сказал министр.
Глава Минздрава отметил, что Всемирная организация здравоохранения признала вакцину CoronaVac (1 июня), а сейчас подобный процесс проходит в ЕС.
Ляшко отметил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны ВОЗ. По его словам, не стоит выбирать между вакцинами, так как «лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает».
Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
До этого некоторые страны открывали свои границы для граждан Украины, некоторые определяли список допустимых вакцин, среди которых «Коронавака» не было.
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