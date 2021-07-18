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С начала субботы, 17 июля, сепаратисты на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в районе населенного пункта Чермалык противник открывал огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Староигнатовка - артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что на Донбассе сепаратисты размещают тяжелое вооружение.
ForUm

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