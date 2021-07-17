Российские оккупанты размещают танки и Грады на оккупированной части Донецкой области, а также на линии отвода. В частности была обнаружена одна реактивная система залпового огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Миссия обнаружила одну реактивную систему залпового огня Град (БМ-21) 122 калибра в поселке Александровское.

«Миссия зафиксировала однк реактивную систему залпового огня, размещенную в

нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районе Донецкой области, в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военного оборудования запрещено », - говорится в сообщении.

Кроме того, по линиям отвода, миссия обнаружила три танка на полигоне в неподконтрольных правительству районе Донецкой области.

В отчете уточнили, что три танка неустановленного типа наблюдатели обнаружили с помощью воздушного наблюдения