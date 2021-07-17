Рейс Малазийских авиалиний MH17 над Донбассом сбили контролируемые Россией силы. В Москве должны признать свою роль в этой трагедии.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
Американские дипломаты призвали Россию к сотрудничеству со следствием.
"Семь лет назад, 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении посольства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в заявлении к седьмой годовщине сбития рейса МН17 заявил, что ответственность за катастрофу неизбежна.
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