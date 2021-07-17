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В Киеве на выходных запретили движение транспорта по нескольким центральным улицам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика», - говорится в сообщении.

В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:

  • на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

В субботу, 17 июля, запретят движение на:

  • улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),
  • улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),
  • улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

В воскресенье, 18 июля, движение будет запрещено:

  • вокруг площади Ивана Франко,
  • на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),
  • на улице Станиславского.

«На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными улицами», - добавили в КГГА.
ForUm

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