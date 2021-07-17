За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 70%.

Об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, подведомственны Министерству здравоохранения и социальных служб) Рошель Валенски, передает Financial Times.

«Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации», — сказала она.

Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи. Там полностью привиты 33,5% жителей. Доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%, на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% — смертей, сообщил глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.

По данным CDC, в США полностью вакцинированы 48,3% населения.